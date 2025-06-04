Явка обязательна: украинская делегация в Вашингтоне вызвала «на ковер» всех американских сенаторов

Украинская делегация, находящаяся с официальным визитом в Вашингтоне, собирается провести собрание всех без исключения сенаторов США в среду, когда законодатели будут рассматривать законопроект о масштабных санкциях, направленных против России и ее крупнейших потребителей энергоносителей, то есть Китая и Индии.