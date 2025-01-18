Может ли Луна быть осколком Земли? Ученые пересматривают теорию происхождения спутника Земли и земной воды

Многие поколения, глядя на ночное небо, задавались вопросом: как возникла Луна? Эта небесная спутница, кажется, всегда была с нами, но ее происхождение оставалось одной из самых интригующих загадок космохимии.
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