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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке зарядного устройства

Эксперты Роскачества рассказали, на что обратить внимание при покупке зарядного устройства

Покупка зарядного устройства часто сводится к поиску самого дешевого варианта или аналога под конкретный гаджет, но именно здесь кроется главная опасность Роскачество рекомендует избегать покупки зарядных устройств стоимостью менее 900–1000 рублей, особенно если они не произведены известными брендами.

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