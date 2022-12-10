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Тренер лыжников Сорин о Кубке России без трансляций: «Уверен, федерация приняла оптимальное решение. Вывести наш вид спорта на ТВ – не главная задача»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался об отсутствии ТВ-трансляций на этапах Кубка России.

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