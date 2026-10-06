🗣 Запад строит финансовую пирамиду на Украине ради ставки на богатства России Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов назвал Украину банкротом, а западные кредиты — финансовой пирамидой.
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