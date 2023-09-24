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Норрис побил рекорд Хюлькенберга по очкам без побед

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис установил новый рекорд «Формулы-1». Второе место на Гран-при Японии позволило британцу выйти на первое место в истории по очкам среди пилотов, ни разу не побеждавших в гонках.

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