В Белгородской области задержали готовившего теракты против военных россиянина

В Белгородской области сотрудниками Федеральной службы безопасности совместно с МВД России задержан россиянин, являющийся сторонником украинских националистов, который готовил теракты в отношении российских военных.
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