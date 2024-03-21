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В Белгородской области задержали готовившего теракты против военных россиянина

В Белгородской области задержали готовившего теракты против военных россиянина

В Белгородской области сотрудниками Федеральной службы безопасности совместно с МВД России задержан россиянин, являющийся сторонником украинских националистов, который готовил теракты в отношении российских военных.

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