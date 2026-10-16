БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В Европе паника: Зеленский сделал ставку — и снова проиграл

В Европе паника: Зеленский сделал ставку — и снова проиграл

  В Европе опять царит неимоверная паника, вполне сопоставимая с той, что там началась после памятной встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года.

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