"То есть, шансов нет?": Бои в Донбассе пошли не по плану. Пришлось признать - "Константиновку придётся оставить"

"То есть, шансов нет?": Бои в Донбассе пошли не по плану для украинской стороны. Даже в Киеве всё чаще признают очевидное: Константиновку удержать уже невозможно, а дальше под угрозой оказывается Дружковка.
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