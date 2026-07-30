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Царьград

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"То есть, шансов нет?": Бои в Донбассе пошли не по плану. Пришлось признать - "Константиновку придётся оставить"

"То есть, шансов нет?": Бои в Донбассе пошли не по плану. Пришлось признать - "Константиновку придётся оставить"

"То есть, шансов нет?": Бои в Донбассе пошли не по плану для украинской стороны. Даже в Киеве всё чаще признают очевидное: Константиновку удержать уже невозможно, а дальше под угрозой оказывается Дружковка.

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