GPMI — аналог HDMI из Китая с 192 Гбит/с пропускной способности и 480 Вт для зарядки S...

GPMI — аналог HDMI из Китая с 192 Гбит/с пропускной способности и 480 Вт для зарядкиShenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance, которая состоит из 50 компаний, представила стандарт GPMI (General Purpose Media Interface), который разработан для видео в 8K.
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