НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

GPMI — аналог HDMI из Китая с 192 Гбит/с пропускной способности и 480 Вт для зарядки S...

GPMI — аналог HDMI из Китая с 192 Гбит/с пропускной способности и 480 Вт для зарядки S...

GPMI — аналог HDMI из Китая с 192 Гбит/с пропускной способности и 480 Вт для зарядкиShenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance, которая состоит из 50 компаний, представила стандарт GPMI (General Purpose Media Interface), который разработан для видео в 8K.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх