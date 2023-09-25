«Новый Иерусалим» в Истре борется за звание главного достижения страны

Выставка главных достижений России стартует 4 ноября на ВДНХ. Продолжается голосование в конкурсе проектов «Россия – страна достижений», лидеры которой будут представлены на выставке «Россия», которая стартует 4 ноября на ВДНХ.
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