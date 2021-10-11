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Врач-диетолог рассказала о продуктах, которые сокращают нам жизнь

Врач-диетолог рассказала о продуктах, которые сокращают нам жизнь

Анализируя статистику роста различных заболеваний и количества смертей граждан страны, врачи-диетологи стали активнее пользоваться возможностями интернета для широкого информирования читательской аудитории о возможных причинах подобного явления.

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