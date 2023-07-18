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Миграционный опыт Южной Кореи: мигрантов не будет!

Миграционный опыт Южной Кореи: мигрантов не будет!

Юрий Кот Очень интересный и показательный опыт, если не сказать, пример, можно наблюдать в Южной Корее.

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Комментарии
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И, кстати, порядок необходимо наводить во всех городах с массовым пребыванием мигрантов, а не только в Котельниках...
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ЕА
Евгений Алексеенко
Власть наша аморфная, и виноват в этом руководитель страны.
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13 час.
Игорь Василевский
Так за выполнение своих должностных обязательств взятки не дают!!!
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