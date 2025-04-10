ТАСС: российские военные эвакуируют из Курской области десятки тысяч тел солдат ВСУ

По данным источника, многие украинские военнослужащие были брошены сослуживцами и скончались от ранений Российские военнослужащие занимаются эвакуацией тел солдат Вооруженных сил Украины из приграничных районов Курской области.
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