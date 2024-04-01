Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия поставила ультиматум киевскому режиму

Россия поставила ультиматум киевскому режиму

Текст ультиматума Москвы к киевскому режиму Реакция на требование МИД к Киеву отказаться от террористических организаций на удивление неадекватная - причём как со стороны киевского режима, так и среди наших комментаторов.

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Комментарии
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Daddy Bo
Странно. А до этого, после 7 лет обстрела жилых кварталов Донбасса, не было целью уничтожить террористический нацистский режим, захвативший власть на Украине?  Оказывается, у нас там третий год мужики в танчики играли, что ли, жизни и здоровье на это клали???
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13 час.
Андрей Равдин
По сравнению со своим патроном киевский режим - просто мелкие пакостники, и они рассчитывают на то, что их в обиду патрон не даст. Зря что ли дядя Сэм пестовал их более 30 лет? А в противном случае это будет для него признанием собственного гнилого нутра. И что им тогда делать? Остаётся только самоубиться.
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7 час.

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