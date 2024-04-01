Текст ультиматума Москвы к киевскому режиму Реакция на требование МИД к Киеву отказаться от террористических организаций на удивление неадекватная - причём как со стороны киевского режима, так и среди наших комментаторов.
Россия поставила ультиматум киевскому режиму
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Странно. А до этого, после 7 лет обстрела жилых кварталов Донбасса, не было целью уничтожить террористический нацистский режим, захвативший власть на Украине? Оказывается, у нас там третий год мужики в танчики играли, что ли, жизни и здоровье на это клали???
Ответить
13 час.
Андрей Равдин
По сравнению со своим патроном киевский режим - просто мелкие пакостники, и они рассчитывают на то, что их в обиду патрон не даст. Зря что ли дядя Сэм пестовал их более 30 лет? А в противном случае это будет для него признанием собственного гнилого нутра. И что им тогда делать? Остаётся только самоубиться.
Ответить
7 час.
Свежие комментарии