Россия поставила ультиматум киевскому режиму

Странно. А до этого, после 7 лет обстрела жилых кварталов Донбасса, не было целью уничтожить террористический нацистский режим, захвативший власть на Украине? Оказывается, у нас там третий год мужики в танчики играли, что ли, жизни и здоровье на это клали???

Андрей Равдин

По сравнению со своим патроном киевский режим - просто мелкие пакостники, и они рассчитывают на то, что их в обиду патрон не даст. Зря что ли дядя Сэм пестовал их более 30 лет? А в противном случае это будет для него признанием собственного гнилого нутра. И что им тогда делать? Остаётся только самоубиться.