Руководящий состав МВД России исполнил новогодние желания детей

К участию во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» вслед за Министром внутренних дел Российской Федерации генералом полиции Российской Федерации Владимиром Колокольцевым присоединились его заместители и руководители подразделений центрального аппарата МВД России.
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