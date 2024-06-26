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Португалия впервые проиграла в официальном матче при Мартинесе. До этого уступили Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022

Португалия впервые проиграла в официальном матче при Мартинесе. До этого уступили Марокко в 1/4 финала ЧМ-2022

Испанский специалист возглавляет португальскую команду с января 2023 года. Сегодня Португалия проиграла сборной Грузии (0:2) в 3-м туре Евро-2024.

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