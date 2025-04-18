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«Сдержать невозможно»: аналитики предсказывают скорую катастрофу ВСУ на Лиманском направлении

«Сдержать невозможно»: аналитики предсказывают скорую катастрофу ВСУ на Лиманском направлении

Российские войска активно продвигаются на Лиманском направлении, а ВСУ крайне сложно сдерживать натиск.

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