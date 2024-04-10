Похудеть и помолодеть — эндокринолог назвала плюсы отказа от сахара

Три очевидных плюса отказа от сладкого найдены.Согласно заявлению врача-эндокринолога Зухры Павловой, организм ответит вам приятными и весьма значительными изменениями, если отказаться от употребления сахара хотя бы на неделю.
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