В мэрии Петрозаводска отреагировали на обращение жителей ЖК «Университетский» в связи с аварией на сетях и качеством дороги

После гневного обращения жителей ЖК «Университетский» аварию на сетях уже устранили. Аварийные службы оперативно устранили засор на канализационных сетях в районе улиц Университетской и Роберта Рождественского (ЖК «Университетский») в Петрозаводске.
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