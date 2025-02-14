Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации с 8 по 14 февраля

С 8 по 14 февраля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.