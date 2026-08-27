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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» заплатит 10 млн евро за Плату из «Фламенго». Контракт с вингером – до 2031 года (Иван Карпов)

Вингер «Фламенго» Гонсало Плата близок к переходу в « Динамо ». Бело-голубые согласовывают приобретение 25-летнего вингера за 10 миллионов евро, об этом сообщил журналист Иван Карпов.

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