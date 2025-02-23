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В Сургуте ветерану который потерял ногу, приходится ползти по лестнице домой, а все потому, что ему не могут установить пандус в подъезд

В Сургуте ветерану который потерял ногу, приходится ползти по лестнице домой, а все потому, что ему не могут установить пандус в подъезд

Avia.pro - СМИ   В Сургуте разгорается история, от которой сердце сжимается в комок: ветеран Z Артём, потерявший ногу в бою, вынужден буквально ползти по лестнице, чтобы попасть в свою квартиру.

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