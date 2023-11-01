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Politico: политические дни премьера Израиля Нетаньяху сочтены

Politico: политические дни премьера Израиля Нетаньяху сочтены

Глава Белого дома Джо Байден и его главные помощники обсудили вероятность того, что политические дни премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже сочтены, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США.

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