Politico: политические дни премьера Израиля Нетаньяху сочтены

Глава Белого дома Джо Байден и его главные помощники обсудили вероятность того, что политические дни премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже сочтены, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации США.
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