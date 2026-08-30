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Мировое обозрение

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Встречу Навроцкого с молодёжью в Польше прервали из-за обморока

Встречу Навроцкого с молодёжью в Польше прервали из-за обморока

Политики — обычные люди. Иногда это становится очевидным в самых неудобных ситуациях. Прямой эфир, вопрос от журналиста, молодежь в зале.

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