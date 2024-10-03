Ван И: китайско-российские отношения переживают лучший период в истории

Отношения Пекина и Москвы переживают лучший период в истории. На это в статье в газете Renmin Ribao по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой указал руководитель министерства иностранных дел восточноазиатского государства Ван И.