Федерер о вечерней сессии на пустом корте Филиппа Шатрие: «Мне это помогает, такие матчи ощущаются как тренировка»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер прокомментировал победу над Домиником Кепфером в третьем круге «Ролан Гаррос» – 7:6, 6:7, 7:6, 7:5.
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