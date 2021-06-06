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Федерер о вечерней сессии на пустом корте Филиппа Шатрие: «Мне это помогает, такие матчи ощущаются как тренировка»

20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер прокомментировал победу над Домиником Кепфером в третьем круге «Ролан Гаррос» – 7:6, 6:7, 7:6, 7:5.

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