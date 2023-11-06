Перспективная БРМ для французской армии – EBRC Jaguar

БРМ EBRC Jaguar на тестовой трассе В настоящее время сухопутные войска Франции реализуют крупную программу перевооружения и переходят на новые образцы легких и средних боевых бронированных машин разных классов.
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