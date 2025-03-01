☝️☝️☝️ Курс на весну. Понимая ответственность. Понимая причастность. Понимая, где мы хотим жить 11 лет назад каждый сделал выбор.
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☝️☝️☝️ Курс на весну. Понимая ответственность. Понимая причастность. Понимая, где мы хотим жить 11 лет назад каждый сделал выбор.