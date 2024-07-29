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Стали известны лучшие регионы России по перечислению НДС в бюджет

Стали известны лучшие регионы России по перечислению НДС в бюджет

В 2023 году наибольшие поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) были зафиксированы в Москве (1,8 триллиона рублей), Московской области (610 миллиардов рублей) и Санкт-Петербурге (293,5 миллиарда рублей).

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