Украина собрала 2 миллиона часов видео с дронов для ИИ-моделей — СМИ

Цифровая система OCHI централизовала огромный массив видеоданных с беспилотников, чтобы обучать искусственный интеллект для военных нужд, заявил основатель системы Александр Дмитриев 22 декабря передает Reuters.
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