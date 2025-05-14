Москалькова: надеемся, что в Стамбуле будет решен вопрос возвращения курян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 15 мая будет положительно решен вопрос о возвращении жителей Курской области, перемещенных в Сумскую область Украины.