Москалькова: надеемся, что в Стамбуле будет решен вопрос возвращения курян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 15 мая будет положительно решен вопрос о возвращении жителей Курской области, перемещенных в Сумскую область Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии