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Газета.ру

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Москалькова: надеемся, что в Стамбуле будет решен вопрос возвращения курян

Москалькова: надеемся, что в Стамбуле будет решен вопрос возвращения курян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила надежду на то, что в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле 15 мая будет положительно решен вопрос о возвращении жителей Курской области, перемещенных в Сумскую область Украины.

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