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Figaro: решение США сделать из доллара оружие политического давления сыграло против них

Figaro: решение США сделать из доллара оружие политического давления сыграло против них

Depositphotos Французский обозреватель Рено Жирар заявил, что США сами загнали себя в ситуацию, когда мир движется в сторону неизбежной дедолларизации.

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