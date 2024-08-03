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Будет вкусно

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Самые что ни на есть ленивые пирожки с капустой: вкусно, просто, быстро, недорого

Самые что ни на есть ленивые пирожки с капустой: вкусно, просто, быстро, недорого

Сегодня у нас самые что ни на есть ленивые пирожки с капустой. Это вкусно, быстро и просто-просто! Скалка не понадобится, лепить пирожки тоже не придётся - просто замешиваем тесто ложкой или венчиком, добавляем в него начинку и на сковородку! Такие ленивые "пирожки" получаются нежными, буквально тают во рту, на одном остановится просто невозможно: )) Попробуйте, уверена, вам понравится! Приготовление: в чаше смешиваем кефир комнатной температуры с содой, солью и яйцами.

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Комментарии
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Инга
спасибо большое! часто буду делать!!!
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8 час.
Вера Федорова
Это, скорее, оладьи с припёком)). Летом готовим такие часто, вкусно, действительно👌.
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5 час.

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