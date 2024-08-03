Самые что ни на есть ленивые пирожки с капустой: вкусно, просто, быстро, недорого

Сегодня у нас самые что ни на есть ленивые пирожки с капустой. Это вкусно, быстро и просто-просто! Скалка не понадобится, лепить пирожки тоже не придётся - просто замешиваем тесто ложкой или венчиком, добавляем в него начинку и на сковородку! Такие ленивые "пирожки" получаются нежными, буквально тают во рту, на одном остановится просто невозможно: )) Попробуйте, уверена, вам понравится! Приготовление: в чаше смешиваем кефир комнатной температуры с содой, солью и яйцами.