Для гендиректора подрядчика аэропорта «Южный» в Орле запросили домашний арест

В конце этой недели в Советский районный суд поступило ходатайство из Следственного комитета СУ СК России по Орловской области об избрании меры пресечения директору фирмы НАО «ИРМАСТ-ХОЛДИНГ» Андрею Шатрову.
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