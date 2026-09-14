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FiNE NEWS

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В Латвии закроют 60-летний завод Rebir из-за антироссийских санкций

В латвийском городе Резекне будет ликвидировано предприятие Rebir, специализирующееся на производстве электроинструментов и существующее более 60 лет.

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