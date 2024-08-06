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Регионы России

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Паводок в Бурятии: угроза подтопления населенных пунктов, трудности на дорогах

Паводок в Бурятии: угроза подтопления населенных пунктов, трудности на дорогах

Сложная гидрометеорологическая обстановка наблюдается в нескольких районах Республики Бурятия. В Заиграевском районе сохраняется высокая угроза подтопления населенных пунктов Усть-Брянск и Онохой.

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