ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на высокопоставленных военных Минобороны РФ. Одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ украинские спецслужбы планировали взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, для этого их агент прибыл в Москву с Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица; бомбу планировалось взорвать с территории Украины, а затем отправить агента в одну из стран ЕС, сообщила ФСБ России.