Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 494 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Снести эту Украину и закончится война сразу.Надо посто пропохать вдоль и поперёк.Враг нанёс страшн...
  • Ed Red
    Зачем ровнять с землей, просто тех, кто остался пусть за оплату, но тоже выпихнуть на запад. Иначе кто то из оставших...СРОЧНО: Массирова...
  • Фаина Юсупова
    Ребята мы гордимся вами.Слава героям России!!!Армия России осво...

ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на высокопоставленных военных

ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на высокопоставленных военных

ФСБ предотвратила серию покушений спецслужб Киева на высокопоставленных военных Минобороны РФ. Одного из высокопоставленных руководителей Минобороны РФ украинские спецслужбы планировали взорвать в служебном автомобиле с помощью бомбы под видом пауэрбанка, для этого их агент прибыл в Москву с Украины транзитом через Молдавию и Грузию под видом депортированного лица; бомбу планировалось взорвать с территории Украины, а затем отправить агента в одну из стран ЕС, сообщила ФСБ России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх