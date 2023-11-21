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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Толчинский про 6 побед СКА подряд: «Говорили, что ошибки надо убрать, чтобы нарабатывать систему. Нужно время привыкнуть к системе. И вот она дает плоды»

СКА продлил победную серию до шести матчей, обыграв ЦСКА (2:1). – С чем вы связываете шестиматчевую победную серию СКА? Что вы нашли? – То, о чем мы говорили в начале сезона, когда хорошо играли.

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