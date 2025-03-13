В охраняемой зоне тропических лесов Амазонки вырубили деревья, чтобы освободить место для нового четырехполосного шоссе к саммиту по климату в Бразили...

В охраняемой зоне тропических лесов Амазонки вырубили деревья, чтобы освободить место для нового четырехполосного шоссе к саммиту по климату в БразилииVideo: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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