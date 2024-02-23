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Французский полковник де Жонг: Украина не имеет права винить Запад в крахе ВСУ

Французский полковник де Жонг: Украина не имеет права винить Запад в крахе ВСУ

Полковник французской армии в отставке Пэр де Жонг в эфире телеканала LCI отреагировал на обвинения Украины в адрес Запада в провале Вооруженных сил Украины, заявив, что эти обвинения не имеют под собой оснований.

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