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Взрывы в Харькове вызвали истерику в офисе Зеленского: Карта специальной военной операции на Украине на 20 мая 2024 года

Взрывы в Харькове вызвали истерику в офисе Зеленского: Карта специальной военной операции на Украине на 20 мая 2024 года

Взрывы в Харькове вызвали истерику в офисе Зеленского: Карта специальной военной операции на Украине на 20 мая 2024 года Юлия СоколоваВ воскресенье, 19 мая, жители Харьковской области были встревожены серией мощных взрывов.

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