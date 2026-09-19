Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 628 подписчиков

Эпидемия бешенства в регионах России: Тревожный сценарий на фоне заражения вакцин для питомцев просчитал ветврач

Эпидемия бешенства в регионах России: Тревожный сценарий на фоне заражения вакцин для питомцев просчитал ветврач

Ветврач Михаил Шеляков на фоне заражения вакцин для питомцев просчитал тревожный сценарий: что если бы в препарат попал вирус бешенства, а не Ауески? Не исключено, что тогда в регионах России разразилась бы эпидемия бешенства, и это было бы значительно более опасно.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым