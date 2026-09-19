Эпидемия бешенства в регионах России: Тревожный сценарий на фоне заражения вакцин для питомцев просчитал ветврач

Ветврач Михаил Шеляков на фоне заражения вакцин для питомцев просчитал тревожный сценарий: что если бы в препарат попал вирус бешенства, а не Ауески? Не исключено, что тогда в регионах России разразилась бы эпидемия бешенства, и это было бы значительно более опасно.
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