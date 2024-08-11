Провалившая гендерный тест Линь Юйтин стала чемпионкой Олимпиады‑2024 по боксу

На заключительном этапе летних Олимпийских игр 2024 года в Париже представительница китайского Тайбэя Лин Юйтин выиграла турнир по женскому боксу в весовой категории до 57 кг, победив в финале единогласным решением судей польскую спортсменку Юлию Шеремету.
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