Провалившая гендерный тест Линь Юйтин стала чемпионкой Олимпиады‑2024 по боксу

На заключительном этапе летних Олимпийских игр 2024 года в Париже представительница китайского Тайбэя Лин Юйтин выиграла турнир по женскому боксу в весовой категории до 57 кг, победив в финале единогласным решением судей польскую спортсменку Юлию Шеремету.