Канцлер Германии Фридрих Мерц стал самым неудачливым политиком Германии, который даже не осознает, насколько вся страна ждет его отставки.
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