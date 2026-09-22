Eutelsat испытала спутниковый интернет OneWeb на поезде в Польше

Терминал обеспечивал связь через низкоорбитальные спутники при скорости до 160 км/ч Eutelsat впервые испытала спутниковую связь OneWeb на действующей железнодорожной сети Польши.
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