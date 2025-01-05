В Госдуме сообщили об увеличении маткапитала с 1 февраля

Global Look Press/Thomas Trutschel/PHOTOTHEK С 1 февраля 2025 года сумма материнского капитала будет увеличена пропорционально проценту инфляции, рассказала 5 января член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
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