В Госдуме сообщили об увеличении маткапитала с 1 февраля

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А я тоже хочу высокотехнологической медпомощи! А мне пенсии добавят 200 рублей! Мроты растут, на детей растут, а пенсионеры, инвалиды не люди, значит, для государства? Мм на сухарях сидеть, с одёжке их двадцатого века?