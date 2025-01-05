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В Госдуме сообщили об увеличении маткапитала с 1 февраля

В Госдуме сообщили об увеличении маткапитала с 1 февраля

Global Look Press/Thomas Trutschel/PHOTOTHEK С 1 февраля 2025 года сумма материнского капитала будет увеличена пропорционально проценту инфляции, рассказала 5 января член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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Комментарии
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NN
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А я тоже хочу высокотехнологической медпомощи! А мне пенсии добавят 200 рублей! Мроты растут, на детей растут, а пенсионеры, инвалиды не люди, значит, для государства? Мм на сухарях сидеть, с одёжке их двадцатого века?
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