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В Таиланде снова обсуждают введение турсбора

В Таиланде снова обсуждают введение турсбора

В Правительстве Таиланда вернулись к обсуждению введения туристического сбора.     Как сообщает Telegram-канал @ranarod со ссылкой на зарубежные СМИ, в январе следующего года Министерство туризма и спорта Таиланда предлагает правительству ввести туристический сбор в размере 300 батов (около 865 руб.

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