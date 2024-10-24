В Таиланде снова обсуждают введение турсбора

В Правительстве Таиланда вернулись к обсуждению введения туристического сбора. Как сообщает Telegram-канал @ranarod со ссылкой на зарубежные СМИ, в январе следующего года Министерство туризма и спорта Таиланда предлагает правительству ввести туристический сбор в размере 300 батов (около 865 руб.