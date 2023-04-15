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В Сенате рассмотрят проект закона об ограничении права президента на применение ядерного оружия

В Сенате рассмотрят проект закона об ограничении права президента на применение ядерного оружия

Пресс-служба сенатора Эда Марки (демократ от штата Массачусетс) сообщила, что американские законодатели разработали законопроект, который запрещает президенту США отдавать распоряжения о применении ядерного оружия без согласования с Конгрессом.

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