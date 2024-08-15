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Марочко: авиация ВСУ проявляет в Харьковской области активность

Марочко: авиация ВСУ проявляет в Харьковской области активность

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники сообщил, что авиация Украины проявляет в Харьковской области активность, однако не входит в зону поражения российских систем ПВО.

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